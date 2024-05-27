Эксперт оценил шансы на экстрадицию террористов из «Крокуса» в Таджикистан Эксперт по Средней Азии Грозин: экстрадиции террористов из «Крокуса» не будет

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Рачабализода Муродали

Таджикистан вряд ли попросит экстрадировать своих граждан, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», на родину, сообщил NEWS.ru руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. По его словам, до сих пор власти республики практически не проявили стремления защитить их и публично не высказывали такие идеи. Кроме того, Таджикистан не славится такими практиками, уточнил он.

Душанбе не продемонстрировал за все это время стремления их защитить. Собственно, таджикская власть к большинству своих граждан, которые совершают преступления в других странах, относится так же. Я не припоминаю, чтобы они кого-то вытягивали на свою территорию. Таджикистан не славится такого рода практиками, — сказал Грозин.

Подтверждением этому тезису, по его словам, служит и тот факт, что российские тюрьмы сейчас забиты гражданами Таджикистана, отбывающими наказания за преступления различной тяжести. Этих людей власти республики вызволять даже не пытались, уточнил эксперт.

Никто их обратно домой не тащит. Таджики скорее всего откажутся от этих людей [обвиняемых в теракте]. Они уже, по сути, от них отказались, — подчеркнул Грозин.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество.