Эксперт оценил роль витаминов в формировании иммунитета

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Большими дозами препаратов или продуктов питания невозможно за короткий срок добиться стабильного иммунитета.

Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Невозможно экстрадозами каких-то препаратов, витаминов или продуктов питания за очень короткий срок создать стабильный иммунитет, — цитирует его радиостанция.

Он добавил, что лучше всего выполнять определённые правила — например, летом проводить больше времени на открытом воздухе, в том числе под солнцем. При этом лучше не сгорать, ибо это вредно и не переохлаждаться у водоёма.

Тяжельников отметил, что летом нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов. Это поможет укрепить иммунитет и даст определённый запас витаминов на предстоящий период, когда есть серьёзная опасность заразиться простудными заболеваниями.

Ранее NEWS.ru писал, что инфекционист сообщил, что коронавирус, как и другие вирусы, разрушает солёная вода и ультрафиолет, поэтому риск заразиться вирусом в море минимален. Вирусолог Владимир Оберемок также подтвердил, что ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. По словам эксперта, если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики.