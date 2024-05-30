Эксперт оценил потенциал и технические возможности украинских хакеров IT-эксперт Белов: украинские хакеры имеют серьезные технические ресурсы для атак

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Украинские хакеры обладают серьезными техническими возможностями и ресурсами, с помощью которых могут проводить масштабные атаки на российские ресурсы, заявил NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Сергей Белов. По его словам, дополнительно усилить их потенциал может поддержка международных кибергрупп.

Украинские хакеры действительно обладают значительными техническими возможностями и ресурсами для проведения масштабных кибератак. Они способны координировать комплексные операции, используя передовые методы и инструменты. Поддержка международных хакерских сообществ может дополнительно усилить их потенциал, — считает Белов.

Он добавил, что с точки зрения их доказанных возможностей и прошлых успешных кибератак на российские ресурсы, за которые они взяли ответственность, обвинения в их адрес по другим эпизодам имеют обоснование.

Ранее IT-компания «Смарт офис», которая специализируется на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. По информации, опубликованной на сайте фирмы, «вопреки всем принятым мерам безопасности злоумышленники получили неправомерный доступ». Хакеры зашифровали собственным программным обеспечением всю имеющуюся информацию, включая данные клиентов, находившиеся на серверах облачного сервиса.