https://static.news.ru/photo/d54a5512-41c8-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/Xinhua/Global Look Press

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил решение российских туроператоров приостановить приём туристических групп из Китая.

По его словам, поток китайских путешественников в Россию является первым по численности. В среднем за год страну посещают свыше 2,5 млн китайцев.

Он отметил, что приостановка приёма грозит последствиями для въездного туризма.

Поэтому можно представить, какие последствия могут быть. Но всё будет зависеть от срока, на который будет приостановлен приём китайских туристов, — отметил эксперт.

Осауленко добавил, что длительный запрет может оказать влияние на заполняемость отелей в российских городах и на экономику регионов в целом, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что на такой мере настояли сами китайские власти, а Москва лишь «ретранслировала» их решение. По предварительной оценке, ограничения продлятся до конца февраля, когда эпидемиологическая ситуация может прийти в норму.