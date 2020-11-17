Эксперт оценил опасность мутации коронавируса в Сибири

https://static.news.ru/photo/3ddde372-28c4-11eb-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Появление мутировавшего варианта COVID-19 в Сибири не оказывает влияния на его свойства, заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

По его словам, можно сказать, что в каждом городе свой вариант коронавируса, однако пока неизвестно, насколько существенны эти различия.

Надо понимать, что варианты вирусов всегда варьируются. Но все они распространяются одинаково, и свойства у них одинаковы, — пояснил он.

Шестопалов также отметил, что кардинальной разницы в лечении мутировавшего COVID-19 нет и разработанные вакцины способны защитить людей от него.

В целом, добавил эксперт, эпидемия на территории России протекает прогнозируемо, но необходимо учитывать, что в официальную статистику попадают только пациенты с явными симптомами и, скорее всего, заболевших больше примерно в 10 раз, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила информацию об обнаружении в Сибирском регионе мутировавшего коронавируса. Она отметила, что мутации никак не влияют на возбудитель инфекции и изменения в структуре вируса носят минимальный характер.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии.

В России 17 ноября выявили 22 410 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 971 013 заболевших. Вылечились 1 475 904 человека, из них 22 055 — за минувшие 24 часа. Активных случаев, по данным на утро 17 ноября, — 461 178.