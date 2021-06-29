Эксперт оценил опасность лямбда-штамма коронавируса

Распространение по миру нового лямбда-штамма коронавируса пока не вызывает беспокойства. Об этом «Москве 24» заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По мнению учёного, новая разновидность вируса была выявлена уже давно, а в Европе он полностью проиграл штамму «дельта», которым сейчас заражаются почти 90% людей.

Из этого можно предположить, что вряд ли лямбда-штамм более заразен и сумеет вытеснить «дельту». Потому что все возможности для этого у него уже были, — отметил Скулачёв.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Великобритании, у лямбда-штамма самый низкий уровень опасности. Этот штамм не является родственником «дельты», здесь эволюция вируса пошла по другому направлению. Эксперт считает, что он распространяется медленнее «дельты», хуже пробивает иммунную защиту и в целом менее заразен.

Первоначально лямбда-штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Это произошло ещё в конце прошлого года. Как предполагают научные специалисты, данный вариант содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Однако доказательств того, что версия патогена ослабляет действие вакцин или вызывает более тяжёлое течение болезни, нет.