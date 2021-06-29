Эксперт оценил опасность лямбда-штамма коронавируса

Распространение по миру нового лямбда-штамма коронавируса пока не вызывает беспокойства. Об этом «Москве 24» заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
По мнению учёного, новая разновидность вируса была выявлена уже давно, а в Европе он полностью проиграл штамму «дельта», которым сейчас заражаются почти 90% людей.
Из этого можно предположить, что вряд ли лямбда-штамм более заразен и сумеет вытеснить «дельту». Потому что все возможности для этого у него уже были, — отметил Скулачёв.
Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Великобритании, у лямбда-штамма самый низкий уровень опасности. Этот штамм не является родственником «дельты», здесь эволюция вируса пошла по другому направлению. Эксперт считает, что он распространяется медленнее «дельты», хуже пробивает иммунную защиту и в целом менее заразен.
Первоначально лямбда-штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Это произошло ещё в конце прошлого года. Как предполагают научные специалисты, данный вариант содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Однако доказательств того, что версия патогена ослабляет действие вакцин или вызывает более тяжёлое течение болезни, нет.
Ранее медики перечислили симптомы нового штамма, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. До этого эксперты ВОЗ внесли четыре мутации коронавируса в список штаммов, вызывающих озабоченность: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний продолжает мутировать.