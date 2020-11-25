Эксперт оценил новый список нарушений для отмены экзамена на права

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Обновлённый список нарушений, после которых инспектор прекращает экзамен на водительские права, является формальностью. Этот перечень раньше уже существовал в таком виде, но теперь его решили закрепить в административном регламенте МВД.

Список грубых нарушений на экзамене пополнился не пристёгнутым ремнём безопасности и использование мобильного телефона.

Вообще, не пристегнул ремень безопасности — это старое. По правилам, мы должны были сесть, настроить зеркала, обойти машину вокруг, пристегнуть ремень безопасности, ну и дальше тронуться. Телефон в правилах не регламентировался. Сегодня телефон — это новизна уже. Просто телефонов не было и о них никто не думал. А ремень был. Ну их ещё раз прописали, — рассказал телеканалу «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он добавил, что во времена, когда он сдавал на права, ремней безопасности в автомобиле вообще не было.

Ранее МВД дополнило перечень оснований, по которым могут быть аннулированы результаты экзаменов на водительские права. Среди прочего, в список вошли жалоба кандидата и подделка документов.

Как сообщал NEWS.ru, МВД планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами, следует из нового проекта административного регламента ведомства по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.