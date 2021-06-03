Эксперт оценил новое российское лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d45468c2-c454-11eb-88b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарегистрирован лекарственный препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить развитие тяжёлых осложнений при коронавирусе. Его эффективность и перспективы оценил кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарств Николай Крючков, сообщает KP.RU.

Он отметил, что «Лейтрагин» не является принципиально новым лекарством. Он основан на другом отечественном препарате — «Даларгине», который предназначен для лечения язвы желудка, острого панкреатита.

В медицинской литературе сложно найти подтверждения эффективности лекарства-основы против коронавируса, и пока нет в публичном доступе информации о том, как работает новый препарат. Необходимо дождаться результатов клинических исследований.

В любом случае «Лейтрагин» не станет основным и единственным лекарством для пациентов с коронавирусом. Он рассчитан на применение в комплексе с другими препаратами.

Кроме того, лекарство показано только при средней тяжести COVID-19 и предназначено оно только для применения в стационарах, отметил специалист.

Лекарство разработано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Там рассказали, что в ходе исследований с участием более 300 пациентов среди тех, кто принимал «Лейтрагин», не было ни одного случая перехода заболевания в тяжёлую форму и летальных исходов. Время выздоровления пациентов сокращалось примерно вдвое.