Общество

Эксперт оценил идею выплаты пособий мигрантам наравне с гражданами РФ

13:38, 20 апреля 2020 2 514
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох прокомментировал идею Агентства стратегических инициатив, предложившего приравнять мигрантов и россиян на время пандемии. По его словам, выплата пособий гражданам других стран оставшимся во время пандемии в России, может стать хорошей мерой поддержки для них.

Но если нет возможности обеспечить их работой, то тогда, конечно, люди не виноваты и они могут получать, на мой взгляд, пособие наравне с гражданами РФ, — отметил он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что считает инициативу АСИ своевременной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Агентство стратегических инициатив предложило председателю правительства РФ на время приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам. Таким образом, уточняется в письме за подписью гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие выплаты, а также пользоваться иными льготами.

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