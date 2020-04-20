Эксперт оценил идею выплаты пособий мигрантам наравне с гражданами РФ

https://static.news.ru/photo/7372c104-82f4-11ea-8f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох прокомментировал идею Агентства стратегических инициатив, предложившего приравнять мигрантов и россиян на время пандемии. По его словам, выплата пособий гражданам других стран оставшимся во время пандемии в России, может стать хорошей мерой поддержки для них.

Но если нет возможности обеспечить их работой, то тогда, конечно, люди не виноваты и они могут получать, на мой взгляд, пособие наравне с гражданами РФ, — отметил он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что считает инициативу АСИ своевременной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Агентство стратегических инициатив предложило председателю правительства РФ на время приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам. Таким образом, уточняется в письме за подписью гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие выплаты, а также пользоваться иными льготами.