https://static.news.ru/photo/37e07fae-2314-11ea-aec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил инициативу МВД наделить автоинспекторов полномочиями проводить экспресс-освидетельствования водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. По словам эксперта, тесты и анализы такого рода не будут носить официальный характер, являясь лишь предварительной проверкой.

Кадаков в беседе с RT отметил , что предлагаемый экспресс-тест — «это лишь помощь инспектору». Такая проверка сможет либо подтвердить, либо опровергнуть догадки сотрудника ГИБДД. Главред напомнил, что официально установить состояние алкогольного и наркотического опьянения можно в двух местах — в специализированной сертифицированной клинике или в передвижном медицинском пункте. Эксперт заключил, что экспресс-тестов «бояться не надо», если водитель уверен в своей правоте.

Об инициативе Министерства внутренних дел ранее писал NEWS.ru. Для экспресс-проверки предлагается использовать бесконтактные алкодетекторы и портативные бумажные наркотесты. Инспекторы смогут предложить пройти проверку даже тем водителям, которые не имеют внешних признаков опьянения. При этом отказ от тестирования не будет нести правовых последствий.