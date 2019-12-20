Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил инициативу МВД наделить автоинспекторов полномочиями проводить экспресс-освидетельствования водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. По словам эксперта, тесты и анализы такого рода не будут носить официальный характер, являясь лишь предварительной проверкой.
Кадаков в беседе с RT
Об инициативе Министерства внутренних дел ранее писал NEWS.ru. Для экспресс-проверки предлагается использовать бесконтактные алкодетекторы и портативные бумажные наркотесты. Инспекторы смогут предложить пройти проверку даже тем водителям, которые не имеют внешних признаков опьянения. При этом отказ от тестирования не будет нести правовых последствий.
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