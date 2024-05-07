Эксперт оценил безопасность отдыха в Крыму в текущем сезоне Эксперт Храпач: отдыхая в Крыму, лучше не приближаться к военным объектам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня Крым для туристов безопасен настолько же, насколько и другие регионы РФ, подвергающиеся атакам ВСУ, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. При этом он заметил, что украинские беспилотники и снаряды еще не попадали по местам проживания туристов на полуострове.

Безопасность зависит от места и времени пребывания туристов, а также от частоты попадания боевых поражающих припасов, а снаряд, как говорит армейская поговорка, два раза в одну воронку не падает, — объяснил Храпач.

По его словам, Крымский полуостров защищен очень мощной системой ПВО, которая позволяет купировать воздушную опасность. Несмотря на это, Храпач рекомендует не рисковать и избегать прогулок вблизи объектов Вооруженных сил РФ.

Главное, не приближаться к военным объектам ВС РФ, которые могут быть целями ВСУ, быть бдительным и соблюдать элементарные меры безопасности, как это делают, например, туристы в Израиле, — резюмировал эксперт.

Ранее Координационный центр правительства РФ отчитался о росте популярности внутреннего туризма. Согласно результатам его опроса, в этом году порядка 65% граждан России планируют отправиться в поездки по стране во время отпуска. При этом более половины из них предпочитают путешествия на автомобиле.