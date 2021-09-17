Эксперт оценил арсенал напавшего на отдел полиции под Воронежем

Задержанный по подозрению в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области Виктор Мирский был хорошо вооружён. Его арсенал по появившимся в Сети фотографиям оценил эксперт по оружию Вячеслав Ванеев, сообщает телеканал РЕН ТВ. Он отметил, что из всего набора под криминальный оборот подпадают только гранаты РПГ-5 и Ф-1. Всё остальное можно приобрести на законных основаниях.

На основании того, что в арсенале присутствует как гладкоствольное, так и нарезное оружие, специалист предположил, что Мирский владеет лицензией по меньшей мере пять лет.

Я не могу утверждать, что он не охотник, и не могу утверждать, что он не увлекался стрелковыми видами спорта — и «тюнинг» оружия, и прицелы говорят, что он занимался этим достаточно серьёзно. Это не просто так, — добавил эксперт.

Мирского задержали 17 сентября на пути в сторону села Подгорное в Калачаевском районе. Он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. На видео с места задержания видно, что он лежит со связанными руками и забинтованной головой.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.