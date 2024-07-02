Эксперт объяснила, почему в России нельзя запрещать никабы Криминолог Саламова: запрет никабов в РФ нецелесообразен, их почти не используют

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запрещать никабы в России нецелесообразно, потому что преступники практически не используют их при совершении террористических актов, заявила NEWS.ru доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова. По ее мнению, если такие случаи есть, то их единицы.

Как много преступлений совершается в год в РФ? Около двух миллионов. Какое количество из них было совершено лицом, пользующимся никабом? Я, при всей своей вовлеченности в изучение преступности, такой информацией не владею, но, думаю, если и были факты, то они единичны. Тогда возникает вопрос: насколько целесообразно запрещать никаб, если преступники не используют его? — сказала Саламова.

Она добавила, что в этом вопросе нужно прежде всего руководствоваться принципом целесообразности. Кроме того, Саламова считает, что в светском государстве правила должны быть одинаковыми для всех, так что запрет на религиозную одежду впоследствии распространится дальше: под запрет могут попасть и модные в нынешнем сезоне балаклавы. По ее мнению, подобные инициативы ограничивают не только право на исполнение религиозных обычаев, но и свободу самовыражения.

После терактов в Дербенте и Махачкале глава духовного управления Дагестана Ахмад Абдулаев заявил о том, что скоро появится богословское заключение о запрете никаба в республике. По его словам, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы, но он не боится критики.