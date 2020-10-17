Эксперт объяснила, как избавиться от назойливых звонков мошенников

https://static.news.ru/photo/4e4dd556-11a8-11eb-b426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существуют три пути, позволяющих заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться до абонента: настройки телефонов, услуги операторов связи и специальные программы, рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

В некоторых смартфонах есть предуставновленная функция блокировки вызовов с незнакомых телефонных номеров. Кроме того, «Билайн», «Мегафон», МТС и «Теле2» предоставляют собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, например, «Чёрный список», «Антиспам», «SMS-фильтр». Они могут быть платными и бесплатными. При этом операторы связи помогают выявить и звонки со скрытых номеров, передаёт ПРАЙМ.

Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка, — добавила эксперт.

Также можно установить на телефон специальное программное обеспечение или воспользоваться приложениями-определителями номера.

Так, приложение-определитель от «Яндекса» использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций, — резюмировала Пшеничникова.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты озвучили популярную сейчас схему мошенничества, когда «представитель прокуратуры» по телефону просит перевести деньги на «специальный счёт». Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что эта схема не нова и очень похожа на звонки предыдущих лет, когда мошенники призывали помочь деньгами вызволить задержанных родственников.