Эксперт объяснил значение Артемовска для Зеленского Военный эксперт Дандыкин: Артемовск для Зеленского, что Ленинград для Гитлера

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) имеет для президента Украины Владимира Зеленского такое же значение, какое для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера имел Ленинград во время Великой Отечественной войны. Потеря города окажется тяжелым моральным ударом для украинского лидера, отметил капитан первого ранга запаса в интервью URA.RU.

Это не просто город, который имеет значение. Это то же самое, что Ленинград имел значение для Гитлера. Уже больше половины города за нами, соответственно моральный ущерб будет нанесен очень огромный. Я не говорю о чудовищных потерях, которые несут украинские войска, — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что командование ВСУ старается избежать того, чтобы гарнизон Артемовска попал в котел, а времени до этого момента остается немного.

Они сейчас попытаются с юга, с Часова Яра, в районе Угледара наступать и деблокировать. Посмотрим, что это будет, — сказал Дандыкин.

Ранее бывший разведчик Тони Шаффер заявил, что ВСУ в случае утраты контроля над Артемовском могут отступить до Днепра. Он добавил, что украинское военное руководство «в буквальном смысле бросает своих людей в мясорубку». По его словам, украинские солдаты не смогут продолжать оборону в Артемовске под плохим руководством.