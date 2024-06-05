Эксперт заявил, что сатанисты хотят попасть в армию и силовые структуры Религиовед Невеев: сатанисты стремятся в армию, чтобы совершать жертвоприношения

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Члены сатанистской организации «Орден девяти углов» стремятся попасть в армию и силовые ведомства России, чтобы совершать легальные человеческие жертвоприношения, заявил NEWS.ru эксперт по религиозным культам Александр Невеев. По его словам, эта секта на сегодняшний день является самой опасной оккультной организацией в стране.

Наиболее опасная форма современного сатанизма — это «Орден девяти углов». Ее члены стремятся попасть в армию, различные силовые структуры, чтобы совершать человеческие жертвоприношения на легальной основе. Более того, этот орден имеет связи с неонацистскими организациями, — сказал Невеев.

По его мнению, сатанизм особенно опасен в условиях противостояния с другими государствами. Невеев считает, что именно носители радикальной оккультной идеологии «могут стать набором торпед, которые можно направить в нужное противнику русло».

«Орден девяти углов» — это международная сатанистская неонацистская организация, созданная в начале 1970-х годов в Британии. По данным на март 2023 года, известно о 50 ее предполагаемых «филиалах» по всему миру. В частности, они обнаружены в Европе, США, России и Украине.

Ранее американскую актрису, супругу принца Гарри Меган Маркл заподозрили в сатанизме. Во время тура по Нигерии на ее шее заметили подвеску, напоминающую перевернутый крест. Это украшение, ранее принадлежавшее принцессе Диане, ей подарил супруг. Позже выяснилось, что крестик выглядит перевернутым из-за оптического обмана и необычного крепления.