Эксперт объяснил, зачем Польша поднимает авиацию во время ударов по Украине Военэксперт Гундаров: Польша тренирует авиацию для отражения ударов по Украине

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Польша поднимает в воздух боевую авиацию на фоне ударов ВКС России по целям на Украине для тренировки, сообщил MK.RU военный эксперт капитан 1 ранга Владимир Гундаров. По его словам, поляков хотят привлечь к отражению российских ракетных и беспилотных атак.

Варшава сегодня подняла дежурные силы. И это уже не первый раз. Думаю, поляки готовятся из своего воздушного пространства сбивать цели над Украиной, — заявил он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Польша поднимает в воздух боевую авиацию, чтобы создать иллюзию своей значимости. Он отметил, что подобная практика является стандартной для Варшавы. Военкор добавил, что минувшей ночью прилеты на Украине пришлись по целям в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, Миргороде, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях.

Польша поднимает самолеты из-за работы российской дальней авиации уже во второй раз за месяц. В частности, Министерство обороны республики поручило отправить самолеты к границам государства 7 февраля. Через некоторое время военные самолеты вернулись в пункты постоянной дислокации. По утверждению Министерства обороны республики, такая мера направлена на обеспечение безопасности государственных границ.