Эксперт объяснил, зачем мошенникам голос жертвы

https://static.news.ru/photo/22b2d0aa-a63f-11eb-856d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что биометрические данные россиян при желании можно получить без их ведома. В беседе с радио Sputnik он отметил, что мошенникам это требуется, чтобы проходить биометрическую идентификацию.

Если в их распоряжении окажутся какие-то произнесённые вами слова, например, «да» или «нет», обмануть с их помощью биометрическую систему будет трудно, уточнил Сизов.

В большинстве случаев биометрические системы более сложные. Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определённый набор. Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста, — пояснил эксперт.

Обезопасить свои биометрические данные, по мнению Сизова, можно, если пользоваться на всех важных сайтах и приложениях двухфакторной аутентификацией. Она требует дважды подтверждать личность. Лишить мошенников возможности воспользоваться вашим голосом можно, но для этого не следует вести долгих телефонных разговоров с незнакомыми людьми.

Ранее стало известно, что мошенники освоили новый способ отъёма денег у россиян. Теперь они присылают людям СМС с кодом для регистрации счёта ИП или юрлица в банке, пишут «Известия». На сайте банка действительно есть раздел, где ИП может подать заявку на открытие расчётного счёта. Мошенники направляют предпринимателям код для «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Это делается для того, чтобы вызвать доверие жертвы.