https://static.news.ru/photo/01c7a60c-45c6-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность населения в российских регионах зависит от социально-экономической обстановки в том или ином субъекте Российской Федерации. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников, комментируя данные Росстата об убыли населения.

Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости, — приводит его слова URA.RU.

Этим, по его мнению, и объясняется «вымирание населения» регионов. Он подчеркнул, что россияне начнут возвращаться домой только тогда, когда у них будет уверенность в завтрашнем дне, а именно конкурентная зарплата и работа.

2 февраля 2020 года Росстат опубликовал статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах.

В верхнюю часть рейтинга попали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи) области, Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи), писал NEWS.ru.