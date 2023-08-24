Эксперт объяснил, в каком случае подарок учителю считается взяткой Общественница Волынец напомнила, что подарок учителю могут расценить как взятку

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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила NEWS.ru, что подарок учителю на 1 сентября может расцениваться как взятка. Она напомнила, что согласно статье 575 Гражданского Кодекса РФ, стоимость подарка педагогу не может превышать трех тысяч рублей.

Первое, что нужно помнить при выборе подарка для учителя — его стоимость ограничена законом. Надо понимать, что по закону подарок дороже 3000 рублей может быть расценен как взятка. Этот порог переходить нельзя, — сказала она.

Тем не менее, Ирина Волынец не считает, что такое ограничение — это повод отказаться от подарков для педагогов. По ее мнению, желание родителей и детей выразить таким образом свою благодарность учителю — это нормально и даже приветствуется.

Во-первых, это коллективный подарок, а не индивидуальный. То есть, дарители не получают никакой выгоды. А во-вторых, у учителей довольно скромная зарплата, поэтому им иметь, например, какой-то сертификат на самом деле очень здорово, — сообщила Ирина Волынец.

По ее словам, подарок будет напоминать педагогу о любви, внимании учеников и родителей.

С 1 сентября 2023 года в российских школах многое изменится. В расписании уроков появится новый предмет — начальная военная подготовка. Кроме того, дети будут учиться по золотому стандарту знаний — единым федеральным программам по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. А еще старшеклассники начнут изучать историю по новому ученику. В него включены главы о ходе спецоперации на Украине.