Директор департамента «Телеком» IT-компании «Т1 Интеграция» Андрей Никандров заявил, что опасно класть смартфон под подушку, одеяло и в любое место, где он не сможет естественно охлаждаться. Перегрев негативно действует на аккумулятор гаджета, кроме того, появляется риск возгорания, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Специалист рассказал, что возгорание возможно и в случае, если носить смартфон в кармане. Гаджет в кармане испытывает повышенные нагрузки, они способны не только изменить его геометрию, но и вывести смартфон из строя. В современных аппаратах используются литиевые аккумуляторы, которые не любят деформации, поэтому существует риск короткого замыкания, и, соответственно, возгорания.
По мнению Никандрова, людям со стимуляторами лучше избегать плотного контакта с приборами с излучением. Гаджет может внести коррективы в ритм стимулятора. Вред здоровью, считает эксперт, гаджет способен нанести и в других случаях.
Стоит избегать длительного близкого контакта телефона с органами репродукции и органами, в работе которых особенно важное значение имеют электрические импульсы: это головной мозг и сердечная мышца. Иными словами, лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах. Лучшее место для этого сумка или портфель, — заключил Никандров.