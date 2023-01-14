Эксперт объяснил, в чем опасность лежащего под подушкой смартфона Россиянам рассказали, почему нельзя класть смартфон под подушку

Директор департамента «Телеком» IT-компании «Т1 Интеграция» Андрей Никандров заявил, что опасно класть смартфон под подушку, одеяло и в любое место, где он не сможет естественно охлаждаться. Перегрев негативно действует на аккумулятор гаджета, кроме того, появляется риск возгорания, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Специалист рассказал, что возгорание возможно и в случае, если носить смартфон в кармане. Гаджет в кармане испытывает повышенные нагрузки, они способны не только изменить его геометрию, но и вывести смартфон из строя. В современных аппаратах используются литиевые аккумуляторы, которые не любят деформации, поэтому существует риск короткого замыкания, и, соответственно, возгорания.

По мнению Никандрова, людям со стимуляторами лучше избегать плотного контакта с приборами с излучением. Гаджет может внести коррективы в ритм стимулятора. Вред здоровью, считает эксперт, гаджет способен нанести и в других случаях.