Военный историк объяснил решение Минобороны увеличить число резервистов

Идея Минобороны создать обученный резерв, который бы не использовался в боевых действиях, но существовал бы на случай непредвиденных ситуаций, является разумной. Об этом заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эксперт отметил, что наращивание резерва не означает, что страна готовится к войне, поскольку армия существует не только для боевых действий. Военных, например, могут использовать при ситуациях со стихийными бедствиями.

Всегда полезно, чтобы в таком случае были люди, знакомые с тем, что такое дисциплина, что-то умели, и их было много. В том, что существуют резервисты, нет ничего потрясающего воображение. Не надо думать, что у нас намечается вторжение. Это мера на случай чего-то. Но эффект в случае этого «чего-то» может быть очень сильный, — сказал Норин.

Также, по его словам, является нормальным проводить внутри страны переброски и тренировки вооружённых сил. Крупная армия сама по себе удерживает потенциального противника от необдуманных шагов, а знание, что она регулярно тренируется способно ещё сильнее повлиять на это, считает эксперт.

Ранее Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов. При этом не уточняется, какое количество резервистов имеется в российской армии на сегодняшний день и на сколько их предполагается увеличить. В ведомстве также сообщили, что дополнительные силы резервистов были переброшены в Калининградскую область, где пройдут учения «Запад-2021».