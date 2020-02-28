https://static.news.ru/photo/4dc912fa-5a6d-11ea-a425-fa163e074e61_660.jpg Храм Спаса на Крови Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Политолог объяснил причину появления слухов о передаче церкви храма Спаса на Крови в Петербурге. Директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников уверен, что слухи пущены не случайно.

Накануне в СМИ появилась информация о передаче храма в ведение РПЦ, хотя на самом деле речь шла только о часовне-ризнице. Теоретически, говорит политолог, церковь может требовать возврата всего, что когда-то ей принадлежало. Но если таковое случится, власти окажутся в сложном положении, приводит слова Солонникова издание «Невские новости».

Вообще, считает политолог, в Петербурге нет дефицита храмов. Скорее, они интересны туристам, которые интересуются культурой. Слух же о передаче храма выгоден тому, кто хочет заработать себе определённую политическую репутацию, напомнить о себе, поднять градус напряжённости в обществе. Понятно, что тема будет обсуждаться в СМИ, по этому поводу будут высказывать и депутаты, и политики.

Возможны протесты и акции, и если даже со стороны РПЦ нет никаких реальных заявлений, ничто не мешает к этому готовиться.

Всегда можно крикнуть «война» и начать на этом просить пожертвования и собирать сторонников, — уверен эксперт.

И если при этом выяснится, что ничего не было, то это можно обернуть как свою победу и заявить, мол, мы этого добились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала власти Санкт-Петербурга вернуть митрополии часовню при храме Спаса на Крови — памятник русской архитектуры начала XX века. Часовня 1908 года постройки вместе с храмом входит в комплекс государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», но Санкт-Петербургская митрополия не претендует на весь Спас на Крови.