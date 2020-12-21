Эксперт объяснил, почему зимой важно прогревать автомобиль

https://static.news.ru/photo/ee3bdc10-4322-11eb-87c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов заявил, что в холодное время большинству машин после простоя требуется несколько минут поработать на холостом ходу.

По его словам, абсолютно ничтожным является аргумент защитников экологии, что это чревато дополнительными выбросами в атмосферу, поскольку у современных машин такие выбросы минимальны, сообщает радио Sputnik.

Зиманов считает, что можно трогаться и сразу, если этого требует ситуация. Однако нельзя форсировать нагрузку на двигатель.

Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя ни в коем случае увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс, — пояснил эксперт.

Он добавил, что автомобили на газу без разогрева вообще не смогут поехать, поскольку топливо надо из жидкого состояния перевести в газообразное, а потом испарить. Для этого требуется высокая температура. Зато владельцы электромобилей такой проблемы, как разогрев двигателя в холод, вообще не знают, подчеркнул Зиманов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия автомобилиста зимой, которые приводят к серьёзным поломкам такой дорогостоящей и самой главной детали — мотора, перечислили автомобильные эксперты. Так, турбированные двигатели намного больше атмосферников страдают от перепадов температуры. Их цилиндры сделаны из довольно чувствительного алюминия. В зимнее время турбину из-за этого просто необходимо прогревать перед тем, как куда-то ехать, утверждают специалисты.