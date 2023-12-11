Эксперт объяснил, почему яйца из Турции не помогут снизить цены Депутат Лисовский: яйца из Турции не помогут снизить цены, так как их будет мало

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не стоит рассчитывать на яйца из Турции, которые могут завезти в Россию, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. По его словам, для глобального налаживания рынка нужно вырастить своих кур-несушек, однако на это может уйти около года.

Если их и привезут, то достаточно небольшой объем. Никто не производит яйцо «на склад». Ведь оно хранится максимум три месяца. А по-хорошему диетическое яйцо с самыми полезными веществами — это хранение неделя, — пояснил депутат.

Как рассказал Лисовский, чтобы увеличить поставки яиц на российские прилавки, надо сначала заказать яйцо, из которого вылупится «несушка» — курица, способная нести яйца, потом она должна вырасти. В итоге цикл получается около года, подчеркнул он.

То есть, чтобы заказать у кого-то сейчас большие объемы яйца, которые повлияют на глобальный рынок, требуется много времени, — резюмировал Лисовский.

Ранее он выразил мнение, что для стабилизации цен на яйца и курицу необходима реформа отрасли. В качестве примера Лисовский привел Канаду. По его словам, там власти закупают у сельхозпроизводителей молоко по высокой цене, а населению его продают по более низкой. В итоге производство остается всегда рентабельным, стабильным и прогнозируемым.

Как пояснил депутат, инвестиции в производство яиц могут дать прибыль через 8-10 лет, поэтому мало кто хочет в них вкладываться. Он считает, что государство должно изменить правила игры и гарантировать, что производство яиц будет экономически выгодным делом.