Эксперт объяснил, почему россияне в пандемию не могут найти работу

https://static.news.ru/photo/62cb0384-45e5-11eb-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая численность безработных россиян в октябре достигла 4,494 млн. По словам эксперта в области управления персоналом Льва Соколова, пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям — резкий рост безработицы Росстат фиксировал ещё в марте и апреле.

Вот регулярно показывают сюжеты, как полиция доблестно вламывается в «подпольные» рестораны. Ну откуда взяться рабочим местам? Действительно, положение на рынке труда в этом смысле для соискателя, для работника ухудшается, — заявил в эфире ОТР Соколов.

По данным Росстата, мужчина в среднем находится в поиске работы 6,3 месяца, женщины — 6,5. При этом в России в последние месяцы количество работающих мигрантов уменьшилось на 1 млн. Соколов уверен, что их места готовы занять множество граждан РФ, но здесь препятствием встаёт трудовое законодательство.

Когда люди фактически работают вахтовым методом, с точки зрения трудового законодательства — соответствующий режим работы для этого не подходит. В этом случае приходится работодателю оформлять временный трудовой договор, это неудобно, а другой вариант для этой ситуации не предусматривается, — рассказал эксперт.

Он также отметил, что на рынке труда всё ещё существует дискриминация по возрасту, но что касается ограничений по гендерному признаку, то для женщин в России в пандемию открываются новые возможности.

У нас ведь подавляющее большинство мужчин работают где? Охранниками, парковщиками. Стоит здоровый дядька в метро, масочки-перчаточки проверяет. Кому же на стройке-то работать? Вот придётся тётенькам идти вместо дяденьки, дяденька же не соизволит, — отметил Соколов.

Ранее эксперты также рассказали, в каких сферах будет проще найти работу и когда у соискателей больше шансов трудоустроиться даже в такое время, когда ситуация на рынке труда остаётся сложной.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на повышенную нагрузку на рынок труда на фоне пандемии коронавируса, ситуация с безработицей в России лучше, чем в Соединённых Штатах или в еврозоне.