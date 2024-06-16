Эксперт объяснил, почему премьер Канады кричал проукраинский лозунг Политолог Скориков: Трюдо хочет показать себя своим для украинской власти

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо хотел показать себя своим для украинской власти, заявил ТАСС заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Эксперт так прокомментировал выкрик проукраинского лозунга во время конференции по Украине в Швейцарии. Политик на фотосессии проскандировал речевку, признанную в РФ нацистской.

Трюдо просто не мог не знать про лозунг украинских нацистов. Таким образом Трюдо хочет показать себя своим для нынешней украинской власти и для собственных избирателей-украинцев в Канаде, — подчеркнул Скориков.

По его словам, именно в этой стране исторически сложилась самая большая украинская диаспора, в которой много «бежавших бандеровцев» и других националистов. Канадские власти, отметил эксперт, поддерживали их и использовали в антисоветской пропаганде во времена холодной войны.

Именно из Канады на Украину «хлынули первые пробандеровские русофобские учебники, гранты и пропагандисты», добавил Скориков. Эксперт напомнил о недавнем скандале с выступлением в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, после которого Трюдо «не мог не знать» лозунг националистов.

Ранее премьер-министр Канады на саммите по Украине в Швейцарии выкрикнул фразу, внесенную Минюстом РФ в перечень нацистских в 2024 году. К политику присоединились главы нескольких делегаций во время съемки группового фото.