Эксперт объяснил, почему нельзя увольнять уехавших IT-специалистов Эксперт Троцкий призвал не увольнять уехавших IT-специалистов, а обеспечить им условия в России

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IT-специалистов, которые уезжают из России не стоит увольнять, так как существует возможность работать из-за границы, рассказал NEWS.ru руководитель проектов Lerna (Skillbox) Сергей Троцкий, участвующий в форуме информационных технологий «InfoSpace». Он добавил, что специалисты уезжают, когда что-то «ставит под угрозу» их комфортную жизнь, а значит работодатель должен защитить сотрудника.

Не должно быть такого дискретного решения. <…> Почему люди убежали — потому что есть механизм, который ставит под угрозу их комфортную жизнь. Я, как в прошлом часть IT-компании, понимаю, что есть механизмы защиты таких специалистов. Поэтому усилия работодателя тоже должны быть, — сказал Троцкий.

Он добавил, что на реальное количество уехавших из России IT-специалистов невелико, нехватку кадров могли ощутить только «чувствительные» отрасли, например, которые работают с оборонзаказом.

20 февраля Госдума подготовила предложение по запрету удаленного формата работы для IT-специалистов, которые работают с государственными информационными системами, системами критической инфраструктуры и с оборотом персональных данных.