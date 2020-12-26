Эксперт объяснил, почему нельзя покупать икру декабрьской расфасовки

https://static.news.ru/photo/6b68daa2-47d9-11eb-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная икра пользуется спросом именно в канун Нового года, и продавцы предлагают широкий ассортимент деликатеса. Лучше купить продукт, изготовленный в период с мая по октябрь, предупредила директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.

Дело в том, что именно на эти месяцы приходится сезон вылова, а если икра расфасована в декабре, значит, она была предварительно заморожена, передаёт ПРАЙМ.

Эксперт советует выбирать продукт с маркировкой ГОСТ, изготовленный на Камчатке и Сахалине — традиционных областях лова. При этом номер на банке должен быть выбит наружу, именно так делают на производстве.

Икру незаводского производства лучше не покупать, так как она может быть фальсификатом, в частности, смешана с икрой более дешёвых видов или даже растительным продуктом, также невозможно на глаз установить, какие консерванты в неё добавили.

Есть такой вредный для здоровья человека консервант — уротропин. Он с 2010 года в России запрещён, однако его до сих пор используют браконьеры, чтобы сохранять икру в надлежащем виде, — предупредила Буслаева.

Кроме того, развесной икрой можно просто отравиться — неизвестно, сколько она хранилась перед тем, как её расфасовали по пластиковым контейнерам. Поэтому идти за деликатесом надо в сетевой магазин или специализированный рыбный.

Как писал NEWS.ru, зелёнку и антибиотики обнаружило Роскачество в осетровой икре. Кроме того, в исследованных образцах выявлены антибиотик энрофлоксацин, дрожжи и консерванты (сорбиновая, бензойная кислоты и другие), а также запрещённая в РФ для использования в качестве консерванта бура — натриевая соль борной кислоты.