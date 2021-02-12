Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона

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В условиях современного развития телекоммуникационных технологий очень трудно найти человека, который продолжает пользоваться домашним телефоном. Те, кто не торопится его отключать, почти никогда не снимают трубку, чтобы позвонить или ответить. Тем не менее, даже при нынешнем положении вещей вовсе не обязательно отказываться от этого устройства навсегда, считает эксперт по эффективным коммуникациям Марк Шерман.

Бывает, что мобильная связь в силу каких-то причин подводит. Тогда выручить может стационарный телефон. Особенно, если необходимо вызвать экстренную службу.

Единственная причина, которая может как-то оправдать его присутствие в доме, — наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности, — цитирует Шермана ПРАЙМ.

С другой стороны, отметил эксперт, уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает, так что стационарные телефоны остались преимущественной у тех, кто по какой-то причине не готов окончательно переходить на мобильную связь. Но со временем такие аппараты в домах неизбежно исчезнут.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов выступил против использования школьниками мобильных телефонов на уроках.