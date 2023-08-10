Эксперт объяснил, почему может загореться электросамокат Эксперт назвал неправильную зарядку самой частой причиной возгорания самокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего электросамокаты загораются из-за неправильной подзарядки, сообщил NEWS.ru директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов. Так он прокомментировал новость о возгорании электросамоката в квартире на Минской улице, в результате которого пострадали трое детей.

Самые частые случаи и в России, и в мире — взрыв аккумулятора самоката во время зарядки. В случаях, если некорректно будет работать зарядное устройство, случится перепад напряжения, может произойти воспламенение аккумулятора, — отметил Белоусов.

Он уточнил, что самокат может загореться и во время движения, но это большая редкость. По его словам, такое возможно, если аккумулятор механически поврежден из-за того, что человек наехал на камень или большую кочку. Еще одной причиной воспламенения аккумулятора самоката эксперт назвал перегрев на солнце. Чтобы предотвратить возгорание, эксперт посоветовал заряжать электросамокат не в квартире, а как минимум в подъезде или на улице, обеспечив нормальную вентиляцию.

При зарядке выделяются вредные вещества, аккумулятор греется, — пояснил эксперт.

Он добавил, что самокат нельзя оставлять без присмотра во время зарядки, тем более оставлять его заряжаться на всю ночь, поскольку для полной зарядки электросамоката достаточно нескольких часов. При этом эксперт рекомендует проверять, не перегревается ли аккумулятор, и отключать устройство, как только загорелась зеленая лампочка. Помимо этого, следует использовать штатное зарядное устройство, которое рекомендует производитель самокатов.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Сообщается, что дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали.