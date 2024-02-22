Эксперт объяснил, почему МО хочет ввести штрафы за нарушения в теробороне Эксперт Лямин: Минобороны хочет усилить ответственность чиновников за тероборону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России предложило ввести штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств об исполнении требований в области территориальной обороны, чтобы усилить ответственность должностных лиц за возложенные на них функции, сообщил «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Он объяснил, что соответствующие обязательства были наложены на региональные органы власти указом президента еще в октябре 2022 года.

Предлагаемые поправки должны лишь усилить ответственность этих лиц за допускаемые нарушения их обязанностей в этой сфере, — сказал он.

Лямин отметил, инициатива Минобороны на фоне регулярных попыток со стороны ВСУ устроить диверсии на территории России является актуальной. По его словам, сейчас территориальная оборона в полной мере осуществляется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Именно там находится наиболее широкий круг тех, кто потенциально может попасть под ответственность в случае нарушений, пояснил он.

Напомним, Минобороны России разработало законопроект, согласно которому предлагается ввести штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ 19 февраля.

Ранее Минэкономразвития предложило расширить перечень документов, по которым осуществляется заселение в российские гостиницы. Речь идет о военном билете, водительских правах и загранпаспорте.