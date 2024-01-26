Эксперт объяснил, почему быстрое обновление китайских авто — это плохо Урюков: каталоги запчастей не поспевают за быстрым обновлением китайских авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каталоги запчастей, сервис и логистика не поспевают за стремительным обновлением китайских машин, заявил NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрий Урюков. По его словам, это большой недостаток, поскольку при серьезной поломке необходимые детали придется ждать очень долго.

Недостаток «китайцев» — это очень быстрое обновление модельных линеек. Вроде бы это хорошо — модели постоянно новые, постоянно что-то появляется в них. Но на самом деле за этим обновлением просто не поспевают каталоги запчастей, нет деталей на складах. Причем иногда это может касаться даже расходников, — сказал эксперт.

Урюков отметил, что автовладельцу может повезти, если дилер сам привезет нужные детали. В противном случае запчасти к только что появившейся на рынке модели будут идти дольше, чем для других авто, например немецких, добавил специалист.

Если дилер сам что-то привез — тебе повезло. А если случилось что-то серьезное, да еще марка новая, а модель только появилась на рынке — будешь ждать запчастей дольше, чем на любого «немца». Китайские компании иногда настолько быстро обновляют модельные ряды, что сервис и логистика часто просто не поспевают за ними, — заключил Урюков.

Ранее автоэксперт Сергей Буров рассказал, что, если автомобилисту важно сэкономить на запчастях, но при этом приобрести качественный аналог, необходимо при покупке изучить сертификаты на деталь. Он предупредил, что установка некачественных запчастей может стать причиной поломки автомобиля.