Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/2620d042-6dbf-11eb-9f8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, столкнувшиеся с телефонным мошенничеством, могут помешать злоумышленникам в обмане соотечественников. Об этом заявил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По его словам, для защиты от атак злоумышленников следует обратиться напрямую в банк или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил подозрительный звонок, сообщает РИА Новости.

Также россияне могут обратиться с заявлением в полицию, поскольку имело место покушение на кражу денежных средств, отметил эксперт и добавил, что названные способы не стопроцентно надёжны.

Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователям и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телефонные мошенники в России стали использовать для обмана новую легенду, выбирая в жертвы ипотечных заёмщиков. Зная дату платежа и его размер, они пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета. Целью легенды с ипотечными платежами является формирование у жертвы доверия к злоумышленникам.