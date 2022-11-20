Эксперт объяснил, как продлить работу смартфона на морозе Эксперт Биржевой: продлить работу смартфона на морозе помогут гарнитура и короткие звонки

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look press

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой заявил, что использование смартфона или пауэрбанка на морозе способно оставить пользователя без связи. Избежать этой проблемы помогут нагревательный чехол и сокращение времени разговора по телефону, отметил он в беседе с РИА Новости.

Если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру — тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть, — рассказал Биржевой.

По его словам, лучше не использовать на морозе дольше 10 минут устройства с Li-ion аккумулятором. При такой погоде следует воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом.

Если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл, — считает эксперт.

Он добавил, что снизить нагрузку на батарею можно, включив режим энергосбережения или отключив некоторые сервисы. Также Биржевой посоветовал не заряжать севший телефон пока гаджет еще холодный.

Ранее руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток заявил, что об износе аккумулятора в смартфоне могут говорить несколько признаков. Одним из них является быстрая разрядка гаджета. Эксперт указал на то, что другими признаками окончания срока работоспособности батареи могут быть также перегрев смартфона при его зарядке, механические повреждения и деформация корпуса.