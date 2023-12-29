Эксперт объяснил, как правильно хранить красную икру Эксперт по качеству пищи Павлова предостерегла от многократной заморозки икры

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Икру нельзя часто замораживать и размораживать, так как это приводит к потере ее полезных и питательных свойств, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова. Эксперт рекомендует употребить весь продукт в течение суток после открытия банки. Готовые бутерброды с икрой же следует съесть в течение двух часов после приготовления.

Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, — рассказала специалист.

Павлова отмечает, что особое внимание также следует уделять сроку годности продукта, который устанавливает производитель. Он зависит от множества различных факторов, в том числе от способа обработки и применения консервантов. В среднем обычная икра хранится не более четырех месяцев, икру с консервантами же можно хранить до года. Выбирая икру, покупателям следует обратить внимание на ее цвет и упругость.

При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха, — подытожила Павлова.

Диетолог Анастасия Чижикова ранее рассказала, чем опасно переедание икры. По ее словам, это может привести к аллергии и резкому набору веса. В день рекомендуется съедать не более 25 граммов этого продукта.