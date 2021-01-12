Эксперт объяснил, как нужно заводить машину в мороз

https://static.news.ru/photo/c6b6eb82-5531-11eb-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт Егор Васильев заявил, что в мороз не должно возникать проблем с заводом автомобиля, если исправно и само транспортное средство, и его аккумулятор. Необходимо лишь соблюдать простые правила эксплуатации.

Так, перед тем, как завести машину, надо проверить отключение в ней всех потребителей энергии. Затем включить зажигание и дождаться, пока отработает бензонасос. Только после этого включать стартер, отметил Васильев в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если завести автомобиль не получилось, следует через минуту повторить процедуру. Можно воспользоваться специальными спреями, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси. Если это не поможет, продолжать запускать двигатель уже не надо — так можно сломать аккумулятор или повредить стартер. По мнению Васильева, следует искать причину, почему автомобиль не заводится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в холодное время большинству машин после простоя требуется несколько минут поработать на холостом ходу. Об этом заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов. По его словам, абсолютно ничтожным является аргумент защитников экологии, что это чревато дополнительными выбросами в атмосферу, поскольку у современных машин такие выбросы минимальны.