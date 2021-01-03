Эксперт объяснил, как избавиться от звонков мошенников

https://static.news.ru/photo/14a68074-4e24-11eb-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор НАФИ, эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов заявил, что злоумышленники звонят россиянам, используя «слитые» клиентские базы из банков, платёжных сервисов и интернет-магазинов. По его словам, также они занимаются автоматическим сбором номеров телефонов.

Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно это угрозы и давление на срочность. Всё это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника, — отметил Аймалетдинов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт считает, что простым способом избавиться от назойливых звонков мошенников является точечная блокировка номеров, когда видно, что всё время звонят с одного или нескольких номеров. Однако лучшим решением остаётся бдительность. Зная, как работают злоумышленники, следует не поддаваться психологическим манипуляциям, уверен Аймалетдинов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в I квартале 2020 года количество кибератак в мире выросло почти на четверть, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. По его словам, логины и пароли составили половину всех украденных персональных данных. Мошенники охотятся не за личной, а именно за платёжной информацией или паролями, отметил эксперт.