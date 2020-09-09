Эксперт объяснил, как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева

https://static.news.ru/photo/11535d5e-f2fb-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Иван Мельников заявил, что актёр Михаил Ефремов имеет шанс доказать нарушение своего права на защиту. По его словам, это поможет артисту добиться изменения приговора на апелляции.

Ефремов, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, уже заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».

Мельников считает, что Ефремову следует быстро подготовить ряд жалоб в Федеральную палату адвокатов (ФПА) на действия своего защитника. Рассказать о нарушениях, которые имели место «в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», сообщает MK.RU.

На основании дисциплинарных решений ФПА Ефремов сможет попробовать доказать нарушение права на защиту и попробовать показать суду иную позицию, уверен юрист.

Если позиция Ефремова, которую тот занял в первое время, была абсолютно правильной — он признавал вину, раскаивался и приносил соболезнования близким, — то впоследствии, не без явного участия защитника, он начал отрицать вину и идти на явный конфликт с потерпевшими по делу, — подчеркнул Мельников.

Он отметил, что вызывающее поведение Пашаева на публике сыграло свою роль при назначении приговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов заявил: его адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. По её словам, артист остался недоволен работой своего защитника.