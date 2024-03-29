Эксперт объяснил главное преимущество новой бомбы Д-30СН Военэксперт Артамонов: главное преимущество бомбы Д-30СН — в дистанции полета

Фото: МО РФ

Новая российская авиабомба Д-30СН оснащается собственными двигателями, что значительно увеличивает дистанцию полета, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Кроме того, этот универсальный межвидовой планирующий боеприпас обладает защитой от навигационных помех, отметил специалист.

Она может оснащаться своими двигателями, что значительно увеличивает дистанцию полета. И мы уже имеем 90–120 километров. И вот мы уже видим, как Д-30СН поражает объекты в Харькове. А ведь Харьков — это сплошной укрепрайон, там даже заминировано метро. Но наши бомбы разгромили бронетанковый комбинат и другие объекты, — заявил Артамонов.

Он отметил, что у Д-30СН есть система антенны «Комета-М», что позволяет ей противодействовать подавлению сигналов. По словам эксперта, эффективность подавителей снижается примерно в 300 раз, что делает привычные методы борьбы со снарядом нерабочими.

Артамонов рассказал, что на удалении в 15–20 километров от нынешней линии обороны в зоне спецоперации в районе Краматорска и Славянска ВСУ возводят новые укрепления. Как отмечает эксперт, авиабомбы с УМПК не могут преодолеть нужное расстояние, чтобы помешать действиям украинской армии, однако Д-30СН может изменить ситуацию.

Ранее ряд источников сообщили о первом применении Вооруженными силами России новой авиабомбы Д-30СН в зоне СВО. Она представляет собой трубу с крыльями, внутри которой находятся блоки управления и более 100 килограммов взрывчатого вещества.