Эксперт объяснил действие лекарства от коронавируса, которое скупил Трамп

https://static.news.ru/photo/c1288262-bed6-11ea-9221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

Препарат, который США скупили для лечения коронавируса, не избавляет от болезни. Об этом заявил эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Александрович Крючков. По его словам, лекарство не является панацеей, оно лишь снижает число смертей и ускоряет процесс восстановления пациентов.

Специалист перечислил основные преимущества препарата «Ремдесивир».

Первое — это снижение смертности. Это самое важное. Второе — снижение сроков госпитализации. И третье — снижение процентов перешедших на ИВЛ или на более тяжёлую терапию, — приводит его слова KP.RU.

Он отметил, что препарат не является новым на рынке, однако ранее он уже продемонстрировал положительные результаты при лечении лихорадки Эбола и вирусном гепатите С, а теперь его начали успешно применять при лечении коронавируса.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения усомнились, что «Ремдесивир» является эффективным от COVID-19.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился закупить на ближайшие три месяца препарат для лечения коронавируса «Ремдесивир». Министерство здравоохранения США заказало более 500 тысяч курсов лечения этим препаратом для американских больниц, что составляет практически весь объём произведённого фармацевтической компанией Gilead лекарства.

Как писал NEWS.ru, препарат «Ремдесивир» американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. был рекомендован для экстренного применения при коронавирусе в течение максимум пяти дней у взрослых и детей, госпитализированных с тяжёлыми симптомами.