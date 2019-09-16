https://static.news.ru/photo/b54c6e26-d87d-11e9-b4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debi Treloar/Global Look Press

Положение, в котором человек засыпает, влияет на сон, заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Положение «на спине» является одним из лучших, — отметил эксперт в интервью « М24 ».

По словам Калинкина, проблема этой позы состоит в том, что у большинства людей отмечается остановка дыхания во время сна, клиническим проявлением которого является храп. При этом он отметил, что сон на «животе» негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, эксперт призвал вставать и ложиться спать в одно и то же время, не сокращать часы сна в рабочие дни, а также поддерживать физическую форму.

Как писал News.ru, группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.