Эксперт объяснил, что делать, если личные фото попали в Сеть

https://static.news.ru/photo/34dfc008-6846-11eb-9298-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Если ваше фото или видеозапись кто-то использовал в Интернете без спроса, можно подать на него в суд или потребовать компенсации и удаления материалов, договорившись полюбовно.

Об этом рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина агентству ПРАЙМ.

Анализ отечественного законодательства показал, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе фотографий и видео, допускается только с его согласия, — отметила эксперт.

Она напомнила, что злоумышленники нарушают статью 152.1 ГК РФ о защите нематериальных благ, которые «априори неотчуждаемы», но признала, что закон ещё несовершенен.

Тем не менее любой россиянин, оказавшийся в такой ситуации, может требовать компенсировать ему убытки, в том числе моральный вред. Также гражданин имеет право затребовать удаления материала и запретить распространять его далее. Если речь идёт о публичных группах в соцсетях, можно обратиться к администратору.

Если на законные требования пострадавший получает отказ, он имеет право обратиться в суд. Причём суду не важно, где нарушитель взял фотографии: снял ли сам или нашел в Интернете, потому что в 2015 году судебная практика пришла к однозначному выводу — «в любом случае для дальнейшего использования необходимо получить согласие лица, изображённого на фото».

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