Автоэксперт: иностранные комплектующие есть даже в УАЗ «буханка» В Национальном автосоюзе рассказали о «критической зависимости» автопрома РФ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

УАЗ СГР в кузовном цехе Ульяновского автомобильного завода

Два года назад в российском автопроме начался «беспрецедентный кризис» из-за ухода из РФ иностранных производителей, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. По его словам, иностранные комплектующие были даже в УАЗ «буханка», сейчас, к примеру, туда при производстве ставятся китайские коробки передач.

Даже для этих весьма древних конструкций пришлось ряд критических компонентов искать в Китае. Например, даже на «буханки» (микроавтобусы УАЗ. — NEWS.ru) начали ставить китайские коробки передач. Некоторые критические компоненты, такие как электронные блоки, подушки безопасности и некоторые другие, не ставят до сих пор, — добавил Шапарин.

Он отметил, что в РФ нарушилась модель, которую Минпромторг выстраивал десятилетиями. Она сводилась к тому, что внешних игроков принуждали создавать в стране сборочные производства с локализацией отдельных компонентов. По его словам, когда из производственной цепочки «вырывается любое звено», то «система перестает работать». Антон Шапарин напомнил, что когда поставки автодеталей в РФ прекратились, «встал даже АвтоВАЗ» и «критическая зависимость от внешних поставок автокомпонентов позволила производить только старые модели — Lada Granta, Lada Niva, уазики».

Ранее в правительстве РФ сообщили, что с 1 апреля в РФ изменяется система расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Главное изменение — если машина была растаможена в одном из государств ЕАЭС по заниженной стоимости, то при ее ввозе в Россию придется доплатить разницу.