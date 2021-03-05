Эксперт обозначил шесть тем, с которыми надо быть осторожными в соцсетях

В социальных сетях существуют темы, высказывания по которым могут привести к серьёзными неприятностям. Об этом рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
В интервью агентству ПРАЙМ эксперт
Также к «запретным темам» Ольга Соколова отнесла комментарии в отношении религии, запрещённых в России организаций, о спорных территориях, о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. С автором подобных высказываний как минимум проведут разъяснительную беседу, а в худшем случае возможны штрафы и даже уголовное наказание.
Кроме того, эксперт советует не вести себя агрессивно и не оскорблять собеседников, поскольку это также может привести к аналогичным последствиям.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса из «Звёздных войн» рассказала о травле в соцсетях из-за внешности.