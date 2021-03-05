Эксперт обозначил шесть тем, с которыми надо быть осторожными в соцсетях

https://static.news.ru/photo/33174560-6432-11eb-b7f4-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/usolt/Global Look Press

В социальных сетях существуют темы, высказывания по которым могут привести к серьёзными неприятностям. Об этом рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

В интервью агентству ПРАЙМ эксперт сообщила , что максимально аккуратно следует комментировать события, которые привели к человеческим жертвам, и не высказываться резко на политические темы. По словам Соколовой, есть примеры, когда подобное приводило к увольнению с работы, особенно это касается работников государственных структур и бюджетных организаций.

Также к «запретным темам» Ольга Соколова отнесла комментарии в отношении религии, запрещённых в России организаций, о спорных территориях, о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. С автором подобных высказываний как минимум проведут разъяснительную беседу, а в худшем случае возможны штрафы и даже уголовное наказание.

Кроме того, эксперт советует не вести себя агрессивно и не оскорблять собеседников, поскольку это также может привести к аналогичным последствиям.

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