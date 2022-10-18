Эксперт о поставках на Украину средств РЭБ: РФ пора задействовать спутники Военный эксперт Леонков заявил о необходимости задействовать спутники на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Для того, чтобы уничтожить обещанные Украине станции активных помех, Вооруженные силы России должны задействовать спутники, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, автор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. По его словам, системы радиоэлектронной борьбы с большой долей вероятности будут размещены вблизи объектов критической инфраструктуры Украины, а потому отследить их не составит труда.

Тут надо понимать, что такие станции не будут размещаться в зоне проведения боевых действий, а будут прикрывать особо важные объекты критической инфраструктуры украинского режима. Это объясняется тем, что Киев будет стараться сохранить некую «подвижность» в цепочках снабжения ВСУ. <...> Если говорить о борьбе с подобными генераторами помех, то тут, во время налета условных гераней, есть возможность отследить с помощью спутников радиотехнической разведки местоположение вражеских комплексов РЭБ и совершенно спокойно их ликвидировать, — утверждает Леонков.

Он считает, что удары ВС РФ по энергоинфраструктуре Украины очень чувствительно сказываются на логистике поставок вооружения из стран Запада, поскольку они напрямую зависят от работы железных дорог и автозаправочных станций. В том случае, если на Украине будет объявлен блэкаут, перемещение поставок станет практически невозможным, уверен Леонков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики 18 октября, заявил, что Альянс планирует передать Киеву средства борьбы с беспилотниками в ближайшие дни. Он отметил, что речь идет о сотнях «станций активных помех».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее поделился мнением, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер Владимир Зеленский также жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагают только 10% необходимого числа систем ПВО.