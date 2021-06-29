Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на коронавирус

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что делать при положительном тесте на коронавирус, даже если нет выраженных симптомов заболевания. Об этом пишет РИА Новости.

Она посоветовала в случае положительного теста «обращаться к врачу и лечиться до получения отрицательного теста». Специалист пояснила, что даже если в первые дни отсутствуют выраженные симптомы и болезнь переносится легко, то в последствии могут развиться осложнения.

Поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учёт как потенциально заболевший, — добавила Попович.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что не стоит рассчитывать на спад заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды. Она считает, что смертоносная инфекция сейчас мало завязана на погоду.