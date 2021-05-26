Эксперт назвала неожиданное последствие коронавируса

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Почти у половины переболевших COVID-19 наблюдается серьёзное выпадение волос. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, передаёт ТАСС.

Мы сейчас видим последствия перенесённой новой коронавирусной инфекции, <...> которые случаются от двух до шести месяцев от начала заболевания. <...> Выпадение волос серьёзное [наблюдается у] 49% [переболевших коронавирусом], — цитирует её агентство.

Драпкина отметила, что к наиболее распространённым последствиям коронавируса также относится слабость, одышка, бессонница и раздражительность. Кроме того, она обратила внимание на опасность тромбозов, которые возникают у 30% переболевших.

Ранее учёные из США выяснили, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления мужчины. Результаты исследования показывают, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с эректильной дисфункцией.

Дисфункция эндотелия — состояние, при котором нарушается целостность слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов, в результате чего питаемые ими ткани перестают снабжаться кровью и перестают выполнять свои функции. Это состояние является характерным последствием коронавирусной инфекции.