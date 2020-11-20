Эксперт назвала идеальную дозу вина в день для женщин и мужчин

https://static.news.ru/photo/743b9ea0-2b1c-11eb-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Винный эксперт Влада Губернская рассказала, какое количество вина могут себе позволить выпить в день мужчины и женщины.

По её словам, лучше выпивать каждый день по бокалу, чем говорить «я не пью — не пью», а потом употреблять «до отказа».

Девушкам допустимо в день 125–150 миллилитров, мужчинам — 250 миллилитров, — уточнила она.

При этом Губернская отметила, что показатели зависят и от роста, телосложения и массы тела, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев заявил, что данные о том, что умеренное потребление красного вина снижает риски инфицирования коронавирусом, сложно оценить, не имея результатов фундаментальных исследований. Ранее в СМИ периодически появлялась информация, что содержащиеся в вине вещества обладают способностью блокировать развитие вирусов, попавших в организм человека, и обладают общеукрепляющим действием.