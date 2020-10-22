Эксперт назвала факторы тяжести второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/1f611f7a-1476-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тяжесть второй волны коронавирусной инфекции зависит от иммунного статуса людей, погоды и поведения населения. Такого мнения придерживается руководитель Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Всё будет зависеть от того, какой будет погода, каким будет поведение граждан, какой будет система мутации и насколько серьёзно иммунный статус уже в общем у людей подорван сидением дома. Совершенно невозможно предугадать, — рассказала РИА Новости эксперт.

Она подчеркнула, что любые респираторные вирусы хорошо сохраняются при небольшой отрицательной температуре окружающей среды и большой влажности. Их активный период длится с конца октября до конца февраля.

Говоря об иммунном статусе, Попович отметила, что он укрепляется движением, прогулками, отдыхом, полноценным питанием и солнечным светом. По её словам, психоэмоциональное состояние людей, которым приходится сидеть дома, не способствует укреплению здоровья, поэтому в данное время властям важно очень аккуратно принимать меры по ограничениям, так как они воздействуют на психику.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что вторая волна коронавирусной инфекции в мире может оказаться сильнее и опаснее первой. Также она добавила, что стоит готовиться к взрывному росту заболеваемости.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.